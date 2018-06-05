SON DAKİKA! ÇAVUŞOĞLU: YPG MÜNBİÇ'TEN ÇEKİLECEK, YEREL HALK BÖLGESİNE DÖNECEK
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile Washington'da gerçekleştirdiği toplantıyı değerlendirdi.
"YOL HARİTASI NETLEŞTİ"
Yol haritasının netleştiğini yine vurgulayan Çavuşoğlu, terör örgütü YPG'nin Münbiç'ten çekileceğini dile getirdi. Bakan ayrıca terörden temizlenen bölgeye yerel halkın geri döneceğini sözlerine ekledi.
"FETÖ DOSYALARI CİDDİYE ALINIYOR"
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi ile ilgili spekülasyonlara da cevap veren Çavuşoğlu, "Pompeo ile yaptığımız görüşmede bana 'Sizden gelen belgeleri ciddiye alıyoruz' dedi" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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