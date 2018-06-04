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SON DAKİKA! ÇAVUŞOĞLU-POMPEO GÖRÜŞMESİ SONRASI DIŞİŞLERİ'NDEN İLK AÇIKLAMA: MENBİÇ İÇİN YOL HARİTASI ONAYLANDI


Son Dakika! Çavuşoğlu-Pompeo Görüşmesi Sonrası Dışişleri'nden İlk Açıklama: Menbiç İçin Yol Haritası Onaylandı
Tarih : 04 Haziran 2018, 18:40
Puan Ver : Son Dakika! Çavuşoğlu-Pompeo Görüşmesi Sonrası Dışişleri'nden İlk Açıklama: Menbiç İçin Yol Haritası Onaylandı(9/10)5

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo görüşmesi sonrası, "Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesinde Menbiç için yol haritası onaylandı. Menbiç bölgesindeki gelişmeler yakından takip edilecek. Teröre karşı mücadelede ortak kararlılık yeniden vurgulandı." açıklamasını yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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