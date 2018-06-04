Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo görüşmesi sonrası, "Çavuşoğlu-Pompeo görüşmesinde Menbiç için yol haritası onaylandı. Menbiç bölgesindeki gelişmeler yakından takip edilecek. Teröre karşı mücadelede ortak kararlılık yeniden vurgulandı." açıklamasını yaptı.

Kaynak: haberinburada