SON DAKİKA! BDDK'DAN SERT AÇIKLAMA: ALGI OPERASYONLARI HER DAİM BOŞA ÇIKARILDI
Son Dakika...BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Türk bankacılık sektörü üzerine yapılan tüm spekülasyonlar ve algı operasyonları her daim boşa çıkarılmıştır" dedi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, "Türk bankacılık sektörü üzerine yapılan tüm spekülasyonlar ve algı operasyonları her daim boşa çıkarılmıştır" dedi.
Kaynak: haberinburada
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