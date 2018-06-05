Son Dakika! Başbakan Binali Yıldırım, "Bedelli askerlik konusunda Hükümet olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, " Bedelli askerlik konusunda Hükümet olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz" dedi.

"SEÇİMDEN SONRA ELE ALACAĞIMIZ EN ÖNEMLİ KONULARDAN BİRİ BU OLACAK"

Başbakan Yıldırım bedelli askerlik konusuyla ilgili olarak "Biz hükümet olarak, yönetim olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. İnşallah seçimden sonra ele alacağımız en önemli konulardan biri bu olacak. Çünkü askerlik olmayınca kız vermiyorlar, evlenmen zor oluyor, iş kurman zor oluyor, hayata tutunman zor oluyor. Boşlukta bekliyorsun. Bunu yapmaya hakkımız yok insanlarımıza" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: haberinburada