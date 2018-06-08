Başbakan Yıldırım, partisince Belediye Meydanı'nda düzenlenecek miting için Muş'a gitti. Mitingde konuşan Yıldırım, "Mehmetçik Irak'ın 30 kilometre içinde, Kandil için her seçenek masada" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım Muş'ta halka seslendi. Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"KANDİL İLE İLGİLİ HER SEÇENEK MASADA"

"Türk askeri Kuzey Irak'ın 30 kilometre içinde, Kandil'le ilgili her seçenek masada. Bizim derdimiz bölücü terör örgütüyle. Bizim kardeşliğimizi bozmaya çalışıyorlar. HDP'liler geldi sizden oy istedi. Kandil'in esaretinden kendilerini kurtaramadılar. Artık yeter diyoruz. Terör örgütünün ipi dışarıda, ipi başkalarının elinde. Bunların Kürtlerin de Türklerin de PKK; PYD; YPG, FETÖ gibi sorunu var.

"SEÇİLDİKTEN SONRA KAYNAKLARI DAĞA AKTARDILAR"

Bunlar oyları aldılar, şehirleri güzelleştireceğiz dediler mi? Seçildikten sonra ne yaptılar belediyenin kaynaklarını dağa aktardılar, Kandil'e aktardılar. Sokaklarda çöp dağları, çukur, çamur, susuzluk her türlü perişanlık var. Biz de daha fazla müsaade edemeyiz dedik.

Ellerinden aldık, kaynakların dağa gitmesinin önüne geçtik. AK Parti 16 yıldır hiçbir ilde hizmetten, yatırımdan geri durmadı. Terör örgütlerinin elinden kurtardığımız belediyelere 4 katrilyon yatırım yaptık. Hendek, gözyaşı, kan siyaseti yapanlara Osmanlı tokatı vuracak mısınız?"

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Kaynak: haberinburada