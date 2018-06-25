SON DAKİKA! BAŞBAKAN YILDIRIM, BALKON KONUŞMASI YAPIYOR: GÜN, 81 MİLYONUN KAZANDIĞI BİR GÜNDÜR
Son dakika... Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezinde yaptığı balkon konuşmasında, "Bugün bayram günüdür, Türkiye'nin günüdür. Gün, 81 milyonun kazandığı, kaybedeni olmayan bir gündür." dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'daki AK Parti Genel Merkezinde yaptığı balkon konuşmasında, "24 Haziran seçimleri demokrasi tarihimizin en önemli dönüm noktası olmuştur." ifadelerini kullandı.
Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:
"GÜN 81 MİLYONUN KAZANDIĞI BİR GÜNDÜR"
Bugün bayram günüdür, Türkiye'nin günüdür. Gün, 81 milyonun kazandığı, kaybedeni olmayan bir gündür.
"24 HAZİRAN SEÇİMLERİ DEMOKRASİ TARİHİMİZİN DÖNÜM NOKTASI OLMUŞTUR"
24 Haziran seçimleri demokrasi tarihimizin en önemli dönüm noktası olmuştur. Aziz milletimize minnettarız, şükranlarımızı sunuyoruz.
"BUGÜN YENİ BİR GÜNDÜR"
Seçim kampanyasındaki tartışmalar artık geride kalmıştır. Bugün yeni bir gündür.
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Kaynak: haberinburada
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