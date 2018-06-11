SON DAKİKA! BAŞBAKAN YARDIMCISI BOZDAĞ: KANDİL OPERASYONU DAHİL, HER AN HER ŞEY OLABİLİR
Son dakika! Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ "Kandil operasyonu dahil, her an her şey olabilir" dedi
Kaynak: haberinburada
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