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Son Dakika! Askeri Konvoyun Geçişi Sırasında Patlama Meydana Geldi: Yaralı Askerler Var
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SON DAKİKA! ASKERİ KONVOYUN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ: YARALI ASKERLER VAR


Son Dakika! Askeri Konvoyun Geçişi Sırasında Patlama Meydana Geldi: Yaralı Askerler Var
Tarih : 07 Haziran 2018, 00:50
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Hakkari'de askeri konvoyun geçişi esnasında meydana gelen patlamada yaralıların olduğu belirtildi.

ASKERİ KONVOYUN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Ağaçdibi köyü yakınlarında meydana geldi. Askeri konvoyun geçişi esnasında daha önceden teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu bazı askerler yaralandı.

YARALI ASKERLERİMİZ HASTANEYE KALDIRILDI

Ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilen askerlerin ayakta tedavi edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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