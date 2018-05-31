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Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, CHP'nin Seçim Güvenliği Başvurusunu Reddetti

SON DAKİKA! ANAYASA MAHKEMESİ, CHP'NİN SEÇİM GÜVENLİĞİ BAŞVURUSUNU REDDETTİ

Son dakika! Anayasa Mahkemesi, CHP'nin seçim güvenliği ile ilgili başvurusunu reddetti. CHP, YSK'nın sandık taşıma kararına itiraz etmişti

Tarih : 31 Mayıs 2018, 15:50
Puan Ver : Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, Chp'nin Seçim Güvenliği Başvurusunu Reddetti(9/10)5

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, aynı binada oturanların farklı yerde oy kullanması, sandıkların taşınması, sandık kurulu başkanının belirlenme usulü, oy pusulalarının aynı zarfa konulması, mühürsüz oy ve zarfların geçerli sayılması gibi hükümlerin iptali istemini reddetti.

"ESASTAN GÖRÜŞÜLDÜ"

CHP, 7102 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Seçmen Kütükleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle AYM'ye başvurdu. Başvurunun ilk incelemesini yaparak, esastan incelenmesine karar veren AYM Genel Kurulu, iptal istemini dün esastan görüşerek karara bağladı. Yüksek Mahkeme, iptal taleplerini reddetti.

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Kaynak: haberinburada



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