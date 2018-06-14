SON DAKİKA! AK PARTİLİLERE YAPILAN SALDIRI SONRASI HÜKÜMETTEN İLK AÇIKLAMA: MİLLETVEKİLİNİN KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika... Bakan Kaya, Şanlıurfa'da AK Partililere yapılan saldırıyla ilgili, "Ben de milletvekilimizi aradım az önce başsağlığı diledim. Kardeşini kaybetmiş ve 4 ağabeyinin de yaralı olduğu bilgisini verdi." dedi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Şanlıurfa'da esnaf ziyareti yaparken HDP'li olduğu iddia edilen bir grubun saldırına uğrayan AK Partililer için "Ben de milletvekilimizi aradım az önce başsağlığı diledim. Kendisiyle konuştum. Kardeşini kaybetmiş ve 4 ağabeyinin de yaralı olduğu bilgisini verdi." dedi.
"BÖLGEDE UÇAK AMBULANSA İHTİYAÇ VARDI GÖNDERDİK"
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da AK Parti'lilere yönelik bir saldırı olduğu haberinin kendisine geldiğini söyledi.
Milletvekili adayı arkadaşlarına bir saldırı olduğunu belirten Demircan, "Yaralılar var. İlk müdahale yapıldı, gerekli müdahaleler yapılıyor. Bölgede uçak ambulansa ihtiyaç vardı, gönderdik. Bilgiler geldikçe paylaşacağız." ifadesini kullandı.
BAKAN FAKIBABA SURUÇ'A GİTTİ
Öte yandan, bölgede seçim çalışması yürüten Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da olayı haber alır almaz Suruç'a gittiği, ilçeye çok sayıda takviye polis ve sağlık ekibi sevk edildiği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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