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Son Dakika! Adil Öksüz'ün Eşi ABD'de Görüntülendi

SON DAKİKA! ADİL ÖKSÜZ'ÜN EŞİ ABD'DE GÖRÜNTÜLENDİ

Son dakika... FETÖ darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün eşi Aynur Öksüz, ABD'nin New Jersey eyaletinde AA tarafından görüntülendi.

Tarih : 14 Haziran 2018, 11:20
Puan Ver : Son Dakika! Adil Öksüz'ün Eşi Abd'de Görüntülendi(10/10)6

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Akıncı Üssü'nde gözaltına alınan ve serbest bırakıldıktan sonra kayıplara karışan darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün eşi Aynur Öksüz, ABD'de görüntülendi.

Ayrıntılar Geliyor...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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