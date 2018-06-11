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Son Dakika! ABD'den Kritik Münbiç Açıklaması: Bu Hafta Planın Uygulaması Görüşülecek

SON DAKİKA! ABD'DEN KRİTİK MÜNBİÇ AÇIKLAMASI: BU HAFTA PLANIN UYGULAMASI GÖRÜŞÜLECEK

Son dakika...ABD Savunma Bakanı Mattis, Münbiç yol haritasını uygulamaya hazır olduklarını ve Türk-Amerikan heyetlerinin, bu hafta Almanya'da planın icrasını görüşeceğini açıkladı.

Tarih : 11 Haziran 2018, 23:40
Puan Ver : Son Dakika! Abd'den Kritik Münbiç Açıklaması: Bu Hafta Planın Uygulaması Görüşülecek(5/10)1

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Menbiç ile ilgili açıklama yaptı. James Mattis, Münbiç yol haritasını uygulamaya hazır olduklarını ve Türk-Amerikan heyetlerinin, bu hafta Almanya'da planın icrasını görüşeceğini açıkladı.

"MÜNBİÇ YOL HARİTASINI UYGULAMAYA HAZIRIZ"

James Mattis, "Türkiye ile anlaştığımız Münbiç yol haritasını uygulamaya hazırız" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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