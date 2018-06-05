ABD Dışişleri'nden üst düzey bir yetkili, basın brifinginde, Pompeo ile Çavuşoğlu tarafından onaylanan yol haritasının Menbiç'ten YPG'nin çekilmesi ve yerel halktan yönetim oluşturulmasını içerdiğini teyit etti.

"YPG'LİLERİN YERİNE YEREL HALKTAN KİŞİLER GELECEK"

Türkiye ile yapılan anlaşmayı teyit eden yetkili, "Anlaşmaya göre yönetime müdahil olan YPG kadrosu çekilecek ve gidecek, yerlerine de her iki tarafın üzerinde mutabık kalacağı yerel halktan kişiler gelecek" diye konuştu.

"MÜNBİÇ YOL HARİTASI ÜÇ AŞAMADAN OLUŞUYOR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada ABD Dişişleri Bakanı Mike Pompeo ile Münbiç konusunda yaptığı görüşmeye ilişkin, "Münbiç için yol haritası üç aşamadan oluşuyor. Yol haritasının ilk aşamasında iki tarafın hazırlık toplantısı yapacak. İkinci aşamada YPG bölgeden çekilecek. Üçüncü aşamada ise bölgeyi kimin yöneteceğine ve güvenlik birimlerinde kimlerin yer alacağına karar verilecek" demişti.

Kaynak: haberinburada