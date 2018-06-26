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Son Dakika! ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Arayarak Tebrik Etti

SON DAKİKA! ABD BAŞKANI TRUMP, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ARAYARAK TEBRİK ETTİ

Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerdeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

Tarih : 26 Haziran 2018, 17:50
Puan Ver : Son Dakika! Abd Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Arayarak Tebrik Etti(10/10)6

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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