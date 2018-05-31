15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul Valiliği'ni işgal girişiminde bulunan 12'si tutuklu 14'ü rütbeli 90 askerin yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme heyeti "Anayasayı ihlal" suçundan 8 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

"SUÇLAR KASIT UNSURUYLA OLUŞMADI"

2 sanığın da dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, aralarında erlerin de bulunduğu 80 sanığın da suçların kasıt unsurları itibariyle oluşmadığı anlaşıldığından ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Karar oy birliğiyle alındı.

Kaynak: haberinburada