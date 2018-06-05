Sağlık Bakanlığı Hastanedeki Fuhuş Skandalına El Koydu: 4 Kişi İşten Atıldı
Bir Cemaat Daha Oyunun Rengini Belli Etti
Son Ankette Cumhurbaşkanlığı Seçimi Bıçak Sırtında! Erdoğan Kıl Payı Kazanıyor
Uyuşturucuya Özendirme Suçunda Yargılanan Şarkıcı Ezhel'in, 10 Yıl Hapsi İstendi
Ürdün Başbakanı Yoğun Protestoların Ardından İstifa Etti
Trabzon'da Türk Bayrağını Alıp Yere Atan Şahıs, Her Yerde Aranıyor
Ovit Tüneli'nin Açılış Tarihi Belli Oldu
Çocuk Parkında Dehşet! 12 Yaşındaki Çocuğu Pitbull'un Dişlerinden Zor Kurtardılar
Son Dakika! Çavuşoğlu: Ypg Münbiç'ten Çekilecek, Yerel Halk Bölgesine Dönecek
Fetö'cüleri Serbest Bırakan Yunanistan Türkiye'ye Meydan Okudu: Bizimle Oyun Oynayamazsınız
Emlak Alım Satım Komisyonlarına Sınır Getirildi!
Türkiye'nin En Değerli Markası Thy Oldu
Fransız Yüzücü Ben Lecomte Büyük Okyanus'u Yüzerek Geçme Denemesine Başladı
Demirtaş, Cezaevinde Sosyal Medya Üzerinden Basın Toplantısı Düzenleyecek
Fenerbahçe'de Duygusal Anlar, Kulübe Gelip Odasını Boşalttı
Çeyrek Altın 314 Lira, Cumhuriyet Bin 279 Lira
Vıp Araç Kullanan Sosyetenin Araçları Uber Zannedilerek Sık Sık Polis Çevirmesine Takılıyor
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Günde 100 Bin Hastaya Hizmet Verecek
Tesla Hissedarları Elon Musk Ve Kardeşini Görevden Almayı Oylayacak
Bbp De Bahçeli'nin Önerisinin Üstünü Neden Çizdi ?

Son Ankette Cumhurbaşkanlığı Seçimi Bıçak Sırtında! Erdoğan Kıl Payı Kazanıyor

SON ANKETTE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ BIÇAK SIRTINDA! ERDOĞAN KIL PAYI KAZANIYOR

34 ilde 3 bin 360 kişi ile yapılan seçim anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50,1 ile ilk turda ipi göğüslerken, Muharrem İnce yüzde 25,2'de kaldı.

Tarih : 05 Haziran 2018, 13:50
Puan Ver : Son Ankette Cumhurbaşkanlığı Seçimi Bıçak Sırtında! Erdoğan Kıl Payı Kazanıyor(5/10)1

Seçim anketi sonuçları 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala merak konusu oldu. Son araştırma bu kez Argetus Araştırma Şirketi'nen geldi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ BIÇAK SIRTINDA

Argetus Araştırma Şirketi, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kısa bir süre kala düzenlediği ankette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarını arttıramaması halinde cumhurbaşkanlığı seçimin ilk turda sonuçlanması adeta bıçak sırtında gözüktüğünü duyurdu.

ARAŞTIRMA 34 İLİ KAPSIYOR

Argetus Araştırma Şirketi, 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için yaptığı araştırma ile seçmenin nabzını tuttu. Araştırma 22-31 Mayıs'ta 34 ilde 3 bin 360 kişi ile (CATI-Bilgisayar Destekli Telefon) gerçekleştirildi.

KIL PAYI İPİ GÖĞÜSLÜYOR

Yapılan araştırmaya göre; Cumhurbaşkanlığı seçiminde, adaylardan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50,1 ilk turu göğüslemiş görünüyor. Muharrem İnce ise yüzde 25,2 oranında bir desteğe sahip.

AKŞENER YÜZDE 12 OLARAK BELİRLENDİ

Meral Akşener yüzde 12,2, Selahattin Demirtaş yüzde 11,1, Temel Karamollaoğlu yüzde 1,2, Doğu Perinçek ise yüzde 0,2 oranında destek görüyor.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Ankette  Cumhurbaşkanlığı  Seçimi  Bıçak  Sırtında  Erdoğan  Kıl  Payı  Kazanıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER