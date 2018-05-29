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SOKAK ORTASINDA YANAN İŞÇİLERİ VATANDAŞLAR SÖNDÜRDÜ


Sokak Ortasında Yanan İşçileri Vatandaşlar Söndürdü
Tarih : 29 Mayıs 2018, 14:00
Puan Ver : Sokak Ortasında Yanan İşçileri Vatandaşlar Söndürdü(7/10)3

Tokat'ın Erbaa ilçesinde elektrik trafosunda meydana gelen patlamada yaralanan 2 işçi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ELBİSELERİ TUTUŞTU

Olay, saat 11.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan elektrik trafosunda meydana geldi. Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş (ÇEDAŞ) personeli Aykut Taha Acar (32) ve Gökhan Gül (31) elektrik trafosuna bakım yapmak için çalıştığı sırada trafoda henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle giysileri tutuşan işçiler kendilerini binadan güçlükle dışarı attı. Bu sırada trafoda ikinci bir patlama daha oldu.

VATANDAŞLAR SÖNDÜRDÜ

Vatandaşların yardımıyla tutuşan giysileri söndürülen işçiler daha sonra olay yerine gelen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri binadaki elektriğin kesilmesinin ardından içeriye girerek araştırma yaptı. Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan ve Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım da bölgeye gelerek olayla ilgili bilgi aldı. Patlamanın sebebi araştırılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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