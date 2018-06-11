SOKAK ORTASINDA ALDATMA KAVGASI: ONUNLA NE YAPTIĞINI BİLİYORUM!
Ünlü oyuncular Büşra Develi ve Burak Deniz, geçtiğimiz perşembe akşamı Cihangir'de sokak ortasında kavgaya tutuştu! Deniz, sevgilisini yol ortasında bırakıp uzaklaştı.
Ünlü oyuncular Büşra Develi ve Burak Deniz, geçtiğimiz perşembe akşamı Cihangir'de sokak ortasında kavgaya tutuştu! Seslerin yükseldiği tartışmada Deniz, sevgilisini yol ortasında bırakıp motosikletiyle uzaklaştı.
"ONUNLA NE YAPTIĞINI BİLİYORUM!"
3 yıllık ilişkilerine nokta koydukları haberleriyle gündemde olan Büşra Develi ve Burak Deniz, geçtiğimiz perşembe akşamı Cihangir'de görüldü. Motosikletle evlerine doğru giden ünlü çift, Pürtelaş Sokak'ta durup tartışmaya başladı. Seslerin yükseldiği tartışmada Burak Deniz, motosikletten indirdiği sevgilisine "Onunla ne yaptığını biliyorum!" diye bağırdı.
BİRBİRLERİNİ TAKİP ETMEYİ BIRAKTILAR
Develi, ünlü oyuncuyu "Hayatım gidelim, evde konuşuruz bunları" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Ancak sinirlerine hakim olmakta zorlanan Deniz, "İstemiyorum gelme" diye bağırarak motoruna bindi ve uzaklaştı.
Develi ise elinde kaskla yol ortasında bir başına kaldı. Bu olayın ardından iki ünlü oyuncu, sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyi bıraktı.
Kaynak: haberinburada
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