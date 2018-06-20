SOĞANIN FİYATI FIRLAYINCA SOSYAL MEDYADA CAPSLER PATLADI
Soğan ve patates fiyatındaki hızlı artış sosyal medyanın da gündemine oturdu. Pek çok kullanıcı paylaştığı espirili capslerle zamlara dikkat çekti.
Soğan ve patates fiyatındaki hızlı artış sosyal medyanın da gündemine oturdu. Pek çok kullanıcı paylaştığı espirili capserle zamlara dikkat çekti.
SOĞAN VE PATATES ZAMMI SOSYAL MEDYANIN DA GÜNDEMİNDEYDİ
Son zamlarla patatesin kilosu 6 TL'ye, soğanın fiyatı ise 6,5 TL'ye çıktı. Twitter kullanıcıları zamlarla ilgili pek çok caps paylaştı. Caps paylaşanlar arasında İYİ Parti milletvekili adayı olan Emekli SAT komandosu Ali Türkşen de vardı.
Yapılan bazı capslerde ise soğan ve patates fiyatları dolarla karşılaştırıldı. Kullanıcılar dolar yerine yatırımın soğan ve patatese yapılması tavsiyesinde bulundu.
Capslerde "soğan bey" ifadesini kullanan da vardı, soğansız yemek tarifi isteyenlerde.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kendi Cenazesinde Ortaya Çıktı, Acılı Aile Neye Uğradığını Şaşırdı
- Yolcu Teknesi Alabora Oldu, 178 Kişi Kayıp!
- Paris'teki Banliyö Treninde Doğan Bebek, 25 Yıl Bedava Seyahat Edecek
- Abd Resti Çekti, Bm İnsan Hakları Konseyinden Ayrıldı
- 78 Yaşındaki Adam, Genç Anneyi Taciz Ederken Gizli Kameraya Yakalandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar