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Soğanın fiyatı fırlayınca sosyal medyada capsler patladı

SOĞANIN FİYATI FIRLAYINCA SOSYAL MEDYADA CAPSLER PATLADI

Soğan ve patates fiyatındaki hızlı artış sosyal medyanın da gündemine oturdu. Pek çok kullanıcı paylaştığı espirili capslerle zamlara dikkat çekti.

Tarih : 20 Haziran 2018, 19:50
Puan Ver : Soğanın Fiyatı Fırlayınca Sosyal Medyada Capsler Patladı(9/10)5

Soğan ve patates fiyatındaki hızlı artış sosyal medyanın da gündemine oturdu. Pek çok kullanıcı paylaştığı espirili capserle zamlara dikkat çekti.

SOĞAN VE PATATES ZAMMI SOSYAL MEDYANIN DA GÜNDEMİNDEYDİ

Son zamlarla patatesin kilosu 6 TL'ye, soğanın fiyatı ise 6,5 TL'ye çıktı. Twitter kullanıcıları zamlarla ilgili pek çok caps paylaştı. Caps paylaşanlar arasında İYİ Parti milletvekili adayı olan Emekli SAT komandosu Ali Türkşen de vardı.

Yapılan bazı capslerde ise soğan ve patates fiyatları dolarla karşılaştırıldı. Kullanıcılar dolar yerine yatırımın soğan ve patatese yapılması tavsiyesinde bulundu.

Capslerde "soğan bey" ifadesini kullanan da vardı, soğansız yemek tarifi isteyenlerde.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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