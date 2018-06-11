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Sofiane Feghouli: Galatasaray'da Mutluyum

SOFİANE FEGHOULİ: GALATASARAY'DA MUTLUYUM

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, "Şu an söylentiler asılsız ve nereden çıktığını gerçekten bilmiyorum. Kulübümde mutluyum." dedi.

Tarih : 11 Haziran 2018, 01:20
Puan Ver : Sofiane Feghouli: Galatasaray'da Mutluyum(7/10)3

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli, hakkında çıkan ayrılık haberlerinin doğru olmadığı ve sarı kırmızılı ekipte kalmak istediğini söyledi.

İşte Sofiane Feghouli'nin Fransa basınına yaptığı açıklamalar;

"Şampiyonluğun nasıl bir şey olduğunu bilmek istiyordum. Bu fırsatım hiç olmamıştı. Valencia'da oynarken Barcelona ve Real Madrid'i geçmek çok zordu. West Ham'da ise şampiyonluk hedef değildi. Galatasaray'a gelme fırsatım, şampiyon olma şansım vardı. İlk şampiyonluğumu kazandığım için çok mutluyum"

"DAHA ÇOK HAZ VERİR"

"Son güne kadar yarış sürdü. Bu gerçekten çok güçlü bir duydu. Şampiyonluğu 20 puan farkla kazanmak gibi değil. Her şey son günde belli oldu. Duyguları yönetmek kolay değildi. Bu şekilde kazandığınızda, daha fazla haz verir"

"GALATASARAY AİLE KULÜBÜ"

"Galatasaray aile kulübüdür. Şampiyonluğu stadyumda ailelerimizle, taraftarımızla birlikte kutlayabildik. Gerçekten güzel bir atmosfer vardı. Harika anlardı. Gelecek sezon yine yaşamayı umuyorum"

"PERFORMANSIMDAN MEMNUNUM"

"Bu sezonki performansımdan memnun kaldım. Sakattım ve sezon başı hazırlığı yapamadım. Sezon boyunca sakatlıkla mücadele ettim. Her gün fiziksel olarak acı çektim. Ama sonuçta şampiyonluk geldi. Fiziksel olarak benim için zor bir sezondu ancak genel olarak mutluyum"

"HER TAKIMI YENEBİLİRİZ"

"Türk futbolunu ve Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde iyi temsil etmek istiyoruz. Evimizde her takımı yenebileceğimizi biliyoruz. Deplasmanlar her zaman farklıdır. İyi bir imaj çizmek istiyoruz. Şampiyonluğu iki yıl üst üste kazanmak her zaman karmaşıkır. Güzel bir yarış olacak. Bireysel olarak hazır bir sezon geçirmeyi, futbolumu rahat oynamayı ve taraftarları mutlu etmeyi umuyorum"

"AYRILMAYA NİYETİM YOK"

"Kulübümle 4 yıllık kontratım var. Galatasaray ile uzun vadede birlikte olmayı düşünüyorum. Herhangi bir teklif almadım. Gelecek sezonda kendimi Galatasaray'da görüyorum. Proje bana heyecan veriyor. Galatasaray'dan ayrılmak için bir nedenim yok"

"KULÜBÜMDE MUTLUYUM"

"Kulüplerin ilgisini duymak her zaman gurur vericidir. Şu an söylentiler asılsız ve nereden çıktığını gerçekten bilmiyorum. Kulübümde mutluyum. Eğer benimle ilgilenen takımlarsa, bu işimi iyi yaptığım anlamına gelir. Böyle devam etmeliyim"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sofiane  Feghouli  Galatasaray  Da  Mutluyum    haber

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