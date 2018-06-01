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Sneijder, Galatasaray'a Mesaj Gönderdi: Boş Sözleşmeyi Bile İmzalarım

SNEİJDER, GALATASARAY'A MESAJ GÖNDERDİ: BOŞ SÖZLEŞMEYİ BİLE İMZALARIM

Katar ekiplerinden Al Gharafa'da forma giyen Sneijder, "G.Saray'ı unutamıyorum. O formayı yeniden giymek için her şeyi yapmaya hazırım. Boş sözleşmeye bile imza atarım." dedi.

Tarih : 01 Haziran 2018, 13:40
Puan Ver : Sneijder, Galatasaray'a Mesaj Gönderdi: Boş Sözleşmeyi Bile İmzalarım(5/10)1

Sezon başında Galatasaray'a veda ederek Fransa'nın yolunu tutan, ardından da Katar'ın Al Gharafa takımına transfer olan Wesley Sneijder'de ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Hollandalı futbolcunun geçtiğimiz günlerde yönetici Abdurrahim Albayrak aracılığıyla başkan Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'e geri dönüş için mesaj yolladığı belirlendi.

"BOŞ SÖZLEŞMEYE BİLE İMZA ATARIM"

34 yaşındaki futbolcunun, "G.Saray'ı unutamıyorum. O formayı yeniden giymek için her şeyi yapmaya hazırım. Boş sözleşmeye bile imza atarım" dediği kaydedildi.

KARARI FATİH TERİM VERECEK

Albayrak, Sneijder'in bu sözlerini başkan Cengiz'e iletti. Cengiz ise Fatih Terim'le görüştükten sonra yanıt vereceklerini söyledi. Başkan Cengiz'in Sneijder'in dönmesine sıcak baktığı ve Terim'in onay vermesi halinde hemen düğmeye basacağı ifade edildi.

G.Saray'dan sonra gittiği Nice'de bekleneni veremeyen tecrübeli orta saha oyuncusu, devre arasında Katar'ın Al Gharafa takımına transfer olmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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