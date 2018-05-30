SİYASETİN AĞIR TOPLARI, SEMAVİ EYİCE VE ERBAKAN'IN ENİŞTESİNİN CENAZESİNDE BULUŞTU
Sanat ve kültür tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice ile merhum Necmettin Erbakan'ın eniştesi Osman Nuri Çataklı'nın Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazına siyasetin ağır topları katıldı.
Sanat ve kültür tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice ile merhum Necmettin Erbakan'ın eniştesi Osman Nuri Çataklı Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.
İKİ İSİM İÇİN DE TÖREN DÜZENLENDİ
Tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde organ yetmezliği nedeniyle önceki gün hayata gözlerini yuman 96 yaşındaki Prof. Dr. Semavi Eyice ile merhum Necmettin Erbakan'ın eniştesi Osman Nuri Çataklı son yolculuklarına uğurlandı. Eyice ve Çataklı için Fatih Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.
SİYASİLER CENAZEYE AKIN ETTİ
Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanlığı eski çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu ve Eyice ile Çataklı'nın çok sayıda yakını katıldı. Eyice ile Çataklı'nın naaşları kılınan cenaze namazı ve alınan helalliğin ardından cenaze aracına götürüldü.
ERDOĞAN VE İHSANOĞLU SOHBET ETTİ
Cenaze törenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde de çatı adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu'nun bir süre sohbet ettiği görüldü. Çataklı'nın naaşı Edirnekapı Mezarlığına, Eyice'nin naaşı ise Fatih Camii haziresine defnedilecek.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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