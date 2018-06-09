SİVEREK'TE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KIZ KAÇIRMA KAVGASI KAMERADA! ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kız kaçırma meselesinden dolayı husumetli olan akraba aileler arasında yaşanan kavgada 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kız kaçırma meselesinden dolayı husumetli olan akraba aileler arasında yaşanan kavgada 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamarasına yansıdı.
SÖZLÜ TARTIŞMA SOPALI KAVGAYA DÖNDÜ
Dün akşam saatlerinde Kankılıç ve Lale iki akraba aile arasında yaşanan sözlü başlayan tartışma kısa sürede her iki tarafın yumruklu ve sopalı kavgasına dönüştü.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI
Kavgada silahlarda kul 1 kişi hayatını kaybetmiş 6 kişide vücudunun değişik yerlerinden yaralanmıştı.
Kavga anı saniye saniye görüntülere yansıyor.
Kaynak: haberinburada
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