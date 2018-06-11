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ŞİŞLİ'DE YÜREKLERİ AĞZA GETİREN KAZA! ÜÇ HALK OTOBÜSÜ ÇAPIŞTI


Şişli'de Yürekleri Ağza Getiren Kaza! Üç Halk Otobüsü Çapıştı
Tarih : 11 Haziran 2018, 14:10
Puan Ver : Şişli'de Yürekleri Ağza Getiren Kaza! Üç Halk Otobüsü Çapıştı(10/10)6

Şişli'de 3 özel halk otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

ÜÇ OTOBÜS BİRBİRİNE GİRDİ

Kaza Şişli Halaskargazi caddesinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 3 özel halk otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Yaralılar için olay yerine ambulans çağrıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Olay yerinden ilk görüntüler;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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