ŞIRNAK'TA ÇIKAN ÇATIŞMADA YARALANAN ÖZEL HAREKAT POLİSİ ŞEHİT OLDU
Şırnak'ta gece saat 04.00 sıralarında PKK'lı teröristler tarafından açılan ateşte yaralanan özel harekat polisi Said Uslu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Şırnak'da PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, özel harekat polisi Said Uslu (29) şehit oldu, 1 asker yaralandı.
OPERASYON SIRASINDA ATEŞ AÇILDI
Bestler-Dereler bölgesindeki Kaval Dağı'nda sürdürülen operasyonlar sırasında, arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine, saat 04.00 sıralarında PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşte, özel harekat polisi Said Uslu ve bir asker yaralandı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Teröristler, kısa süreli çatışmanın ardından kaçtı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Bölgeden helikopterle alınıp Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan polis memuru Said Uslu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.
CENAZESİ BABA OCAĞINA GÖNDERİLDİ
Polis memuru Said Uslu'nun cenazesi, 23'üncü Jandarma Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenle memleketi Tokat'a gönderildi. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle başlatılan hava destekli operasyonun sürdüğü belirtildi.
ACI HABER ULAŞTI
Özel Harekat Polisi Sait Uslu'nun Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Karakaya köyündeki baba ocağına acı haber ulaştı.
Kaynak: haberinburada
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