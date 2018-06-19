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Sirkte Korku Dolu Anlar! Sinirlenen Ayı, Bir Anda Eğitmenine Saldırdı
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Sirkte korku dolu anlar! Sinirlenen ayı, bir anda eğitmenine saldırdı

SİRKTE KORKU DOLU ANLAR! SİNİRLENEN AYI, BİR ANDA EĞİTMENİNE SALDIRDI

Rusya'da bulunan sirkte, sahnedeki ayı gösteri esnasında eğitmenine saldırırken olay izleyiciler tarafından anbean kameraya alındı.

Tarih : 19 Haziran 2018, 22:10
Puan Ver : Sirkte Korku Dolu Anlar! Sinirlenen Ayı, Bir Anda Eğitmenine Saldırdı(7/10)3

Rusya'nın Volgograd bölgesinde gerçekleşen sirk gösterisinde, sahnedeki ayı eğitmenine saldırmaya başladı. Korkunç görüntüler anbean sirke katılan bir kişi tarafından görüntülendi.

BİR ANDA SALDIRDI

Sahnede gösteriye çıkan 3 eğitmen ve bir ayı başta sorunsuz bir şekilde gösteriye başladı. Ancak saniyeler sonra ayı birden kontrolü kaybederek eğitmenlerden birine saldırmaya başladı.

"SAĞ KURTULMASI MUCİZE"

Eğitmenin yaralandığı açıklanırken, görüntüleri izleyenler 'adamın sağ kurtulmasının' bir mucize olduğu yorumunda bulundu.

Videoyu çeken kişi ise sirkteki görüntüleri kayıt altına almak istediğini ancak tesadüfen saldırı görüntülerini kayda almaya başladığını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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