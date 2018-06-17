SİNEM KOBAL'DAN ROMANTİK KENAN İMİRZALIOĞLU PAYLAŞIMI
Sosyal medya hesabında eşi ile fotoğraflarını paylaşmayan Sinem Kobal, bu kuralı bozdu. Sinem Kobal 43 yaşına basan eşinin doğum gününü sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı.
Sinem Kobal, 14 Mayıs 2016'da Cunda'da yapılan görkemli bir düğünle oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evlenmişti.Sosyal medya hesabında eşi ile fotoğraflarını paylaşmayan Sinem Kobal, bu kuralı bozdu. Sinem Kobal 43 yaşına basan eşinin doğum gününü sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı.
"BUGÜN AŞK DOĞDU"
Kobal, paylaşımının altına "Bugün aşk doğdu" notunu düştü. Çiftin romantik karesi kısa sürede 20 binin üzerinde beğeni aldı.
Kaynak: haberinburada
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