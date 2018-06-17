Erdoğan'dan Hayvanseverlere Müjde: Atları Faytonlardan Kurtaracağız
Erdoğan Konuşurken, Gökçek'ten Dikkat Çeken Mesaj!
Sinem Kobal'dan Romantik Kenan İmirzalıoğlu Paylaşımı
Meksika, 22 Yaşındaki Lozano'nun Golüyle Son Şampiyon Almanya Karşısında 1-0 Öne Geçti
Rusya'nın Başkenti Moskova'da Meksikalıların Günü
Gomis'ten Flaş Ayrılık Kararı! Yönetimle Konuştu
Suruç Olaylarına İlişkin Bir Kişi Tutuklandı!
Erdoğan, Yenikapı'daki Mitingde Muhalefete Yüklendi: Bu Ne Hayasızlık
Fransa'da Yaşayan Gurbetçiler Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Paris'te Sandığa Koştu
Ömür Boyu Statlara Girememe Cezası Olan Emin Yetim, Şanlıurfaspor'da Yeniden Başkan Seçildi
Yıldırım'dan Muhalefete Eleştiri: Önce Terörle Nasıl Mücadele Edeceğinizi Anlatın
Ak Parti'nin Yenikapı'daki Dev Mitingine Vatandaşlar Akın Etti
Gece Kulübünde Biber Gazlı Katliam! 17 Kişi Feci Şekilde Can Verdi
Selahattin Demirtaş Mitinglere Katılacak Mı? Ysk Son Noktayı Koydu!
Stuttgart Açık'ta Şampiyon Federer!
Dev Mitinge Akın Edenleri Yağmur Da Durduramadı
Şehit Yüzbaşı Çelebi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Angelina Jolie, Türkiye Sınırında'ki Mülteci Kampını Ziyaret Etti
Türk Boksör, Final Maçında Rakibini 1 Dakikada Yere Serdi
Chp Milletvekili Adayından Skandal 'bayram' Çıkışı!

Sinem Kobal'dan romantik Kenan İmirzalıoğlu paylaşımı

SİNEM KOBAL'DAN ROMANTİK KENAN İMİRZALIOĞLU PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabında eşi ile fotoğraflarını paylaşmayan Sinem Kobal, bu kuralı bozdu. Sinem Kobal 43 yaşına basan eşinin doğum gününü sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Tarih : 17 Haziran 2018, 19:40
Puan Ver : Sinem Kobal'dan Romantik Kenan İmirzalıoğlu Paylaşımı(5/10)1

Sinem Kobal, 14 Mayıs 2016'da Cunda'da yapılan görkemli bir düğünle oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evlenmişti.Sosyal medya hesabında eşi ile fotoğraflarını paylaşmayan Sinem Kobal, bu kuralı bozdu. Sinem Kobal 43 yaşına basan eşinin doğum gününü sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı.

"BUGÜN AŞK DOĞDU"

Kobal, paylaşımının altına "Bugün aşk doğdu" notunu düştü. Çiftin romantik karesi kısa sürede 20 binin üzerinde beğeni aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sinem  Kobal  Dan  Romantik  Kenan  İmirzalıoğlu  Paylaşımı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER