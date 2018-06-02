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SINAVA GİDERKEN KAZA YAPAN ÖĞRETMENLERİ TAKTIKLARI EMNİYET KEMERİ KURTARDI


Sınava Giderken Kaza Yapan Öğretmenleri Taktıkları Emniyet Kemeri Kurtardı
Tarih : 02 Haziran 2018, 10:50
Puan Ver : Sınava Giderken Kaza Yapan Öğretmenleri Taktıkları Emniyet Kemeri Kurtardı(8/10)4

Esenyurt Haramidere Tem Bağlantı Yolu'nda meydana gelen kazada LGS sınavına giden görevli iki öğretmenin içinde olduğu araç kaza yaptı. Emniyet kemeri takılı olan öğretmenler ters dönen araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu.

BARİYERLERE ÇARPIP TERS DÖNDÜ

Kaza, saat 08.30 sıralarında Haramidere Tem Bağlantı Yolu, Ambarlı istikameti'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde LGS sınav görevlisi öğretmenlerin olduğu 34 NB 6403 plakalı otomobile arkadan gelen 34 SE 5296 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak refüjde ters döndü.

KARŞI ŞERİTTEKİ ARAÇLAR DA KAZA YAPTI

Bu sırada ters dönen aracın üstlerine doğru geldiğini gören karşı şeritteki iki araçta kaza yaptı. Toplamda 4 aracın karıştığı kazada sürücüler yara almazken, 2 öğretmen kontrol amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.

EMNİYET KEMERLERİ HAYAT KURTARDI

Araçta olan öğretmenlerden birinin yeğeni olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Arkadan araba vurunca refüjde ters dönüyor. Allah'tan bir şey olmuyor. Emniyet kemerleri takılıymış. Öğretmen ikisi de sınava gidiyorlardı" diye konuştu.

Kaza nedeniyle Ambarlı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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