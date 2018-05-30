ŞİMŞEK'İN LONDRA'DAN VERDİĞİ OLUMLU HABERLERLE DOLAR SERT DÜŞTÜ
Dolar/ TL , dün Merkez Bankası'nın sadeleşme hareketini tamamlamasının ardından 4.58 TL bandına gerilemesine rağmen İtalya siyasetinden gelen haberler ve Moody's yerini kısmi bir bozulmaya bıraktı. Dolar gün içinde 4.63 seviyesinin üzerine atsa da sonrasında kayıplarını geri almıştı. Rapor öncesi 4.5350 civarında olan dolar/TL raporun ardından 4.5570'e kadar yükseldikten sonra kayıplarını telafi ederek saat 09:30'da 4.54-55 bandına oturmuştu.
MOODY'S BÜYÜME TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ
Moody's Global Makroekonomi Raporu'nda Türkiye için 2018 büyüme tahminini yüzde 2.5, 2019 büyüme tahminini yüzde 2 olarak belirlerken; tahminler Şubat raporuna göre aşağı revize etmişti.
ŞİMŞEK'İN MESAJIYLA DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ
Ancak saat 11:00 sularında Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile birlikte gittiği Londra ziyaretinin çok verimli geçtiğini belirten açıklamasın sonra dolar yönünü aşağı çevirdi ve 4.50 TL altına inerek 4.4824 TL'ye dek indi. TCMB'nin 23 Mayıs'taki 300 baz puanlık faiz artırım kararı öncesi kur 4.9290 ile tarihi zirveyi test etmişti.
Dolar saat 11:10'da 4.4940 TL'den el değiştiriyor.
Kaynak: haberinburada
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