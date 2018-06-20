ŞİKEYE KARIŞAN TENİSÇİYE TARİHİ CEZA!
Teniste Dürüstlük Birimi, şikeye karıştığı gerekçesiyle Arjantinli tenisçi Nicolas Kicker'a 6 yıl men cezası verdi.
Arjantinli tenisçi Kicker'e şikeye karıştığı gerekçesiyle 6 yıl men cezası verildi.
ŞİKE GİRİŞİMİNDE BULUNDU
TIU'dan yapılan açıklamaya göre, erkekler dünya klasmanında 100. sırada bulunan ve Haziran 2017'de en iyi derecesi 78'inciliğe kadar çıkan Kicker, şike girişiminde bulunması nedeniyle tenisten 6 yıl men edildi.
25 BİN DOLAR PARA CEZASI ALDI
İtalya ve Kolombiya'da 2015'te oynanan Challenger turnuvalarında iki maçta şike girişiminde bulunduğu tespit edilen 25 yaşındaki Kicker, ayrıca 25 bin dolar da para cezası aldı.
Kaynak: haberinburada
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