Ferdi Tayfur'dan Kötü Haber! Ömrü Boyunca Makineye Bağlanacak
Trabzonspor, Yeni Transferini Şehre Getirdi
Tsk'da 'mahrem İmam' Olan Üst Rütbeli 124 Kişi İçin Gözaltı Kararı!
Siirt'te Askeri Araca Hain Saldırı: 1 Şehit, 2 Yaralı
Merve Boluğur Ve Hakan Sabancı Aşkı Belgelendi! İşte İlk Fotoğraflar
Kandil'de Sıcak Anlar! Tsk Derin-Derin Vuruyor
Erdoğan 3. Santral İçin Görüşmelerin Başladığını Duyurdu
Yerli Ve Milli Not Dönemi Başlıyor!
4 Yaşındaki Oğlunu Öldüren Baba Arkadaşlarıyla Alkol Alırken Selfie Çekmiş
İnce, Şiir Kitabı 'tatanka' İçin Yapılan Eleştirilere Sert Çıktı!
Survivor'da Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu!
Bahçeli ''mhp'den İnce Ve Akşener'e Oy Kayacak' İddiasına Sert Çıktı
Erdoğan'dan Müjde: Türksat 5A Ve 5B'yi Musk'ın Roketiyle Fırlatacağız
Bahçeli'den Kritik Uyarı: Ecevit'e Kurulan Senaryo Erdoğan'a Kuruluyor
Hükümet'ten Vatandaşa Büyük Müjde! 50 Milyar Liralık Destek Geliyor
Erdoğan, Ronaldo Mu Messi Mi? Sorusuna 'hayranım' Diyerek Cevap Verdi
Hakkari'de Askeri Konvoya Roketatarlı Saldırı: 6 Askerimiz Yaralandı
Nurgül Yeşilçay'dan Samimi İtiraf: Gaza Geldim, Dozunu Kaçırdım
Şeyma Subaşı, 4 Yaşındaki Kızı Melisa'yı Neden Okula Göndermiyor?
Sıfırcı Hoca Fitch'in Büyüme Tahmini Türkiye'yi Kızdıracak

SİİRT'TE ASKERİ ARACA HAİN SALDIRI: 1 ŞEHİT, 2 YARALI


Siirt'te askeri araca hain saldırı: 1 şehit, 2 yaralı
Tarih : 19 Haziran 2018, 08:50
Puan Ver : Siirt'te Askeri Araca Hain Saldırı: 1 Şehit, 2 Yaralı(5/10)1

Siirt'in Eruh ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 2 uzman çavuş da yaralandı.

ASKERİ ARACIN GEÇİŞİ SIRASINDA EYP'Yİ PATLATTILAR

Eruh ilçesi Dağdöşü köyü kırsalında devriye görevi yürüten askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler, önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.

1 ASKER ŞEHİT OLDU, 2 ASKER YARALI

Patlamada, 3 uzman çavuş yaralandı. Saldırının ardından bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Yaralı askerler, helikopterle bölgeden alınarak Siirt 3'üncü Komando Tugayı'na getirildi, buradan da ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan askerlerden biri, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer 2 askerin de durumunun ağır olduğu bildirildi. Saldırının ardından başlatılan hava destekli geniş çaplı operasyonun sürdüğü ifade edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Siirt  Te  Askeri  Araca  Hain  Saldırı  1  Şehit  2  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER