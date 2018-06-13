Şİİ LİDER SADR'DAN SÜRPRİZ HAŞDİ ŞABİ HAMLESİ!
Irak'ta genel seçimlerin galibi Şii lider Mukteda es-Sadr, Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih koalisyonu ile mecliste en büyük grubu kurmak için ittifak oluşturdu.
Irak'ta genel seçimlerin galibi Şii lider Mukteda es-Sadr, Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih koalisyonu ile mecliste en büyük grubu kurmak için ittifak oluşturduklarını duyurdu.
SADR, FETİH İLE İTTİFAK OLUŞTURDUKLARINI
Sadr, ikamet ettiği Necef'in Hannana bölgesindeki evinde Haşdi Şabi komutanlarından ve Fetih koalisyonu lideri Hadi el-Amiri ile görüştü. Görüşme sonrası yapılan ortak basın toplantısında, Sadr, desteklediği ve seçimde birinci çıkan Sairun koalisyonu olarak mecliste en büyük grubu oluşturmak için Fetih ile ittifak oluşturduklarını söyledi. Sadr, bunu "Fetih ile oluşturduğumuz ittifak ulusal uzlaşı çerçevesindedir." ifadesiyle açıkladı.
İTTİFAK ŞEMSİYESİNİ GENİŞLETTİĞİ YORUMLARI
Daha önce Şii dini liderlerden Ammar el-Hekim'in Ulusal Hikmet ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi'nin Vataniyye Koalisyonu ile ittifak yaptıklarını anımsatan Sadr, bu ittifakın sürdüğünü açıkladı. Böylece Sadr'ın, Hekim ve Allavi'nin yanı sıra Amiri ile de anlaşarak ittifak şemsiyesini genişlettiği yorumları yapılmaya başlandı.
SADR, SEÇİM BİRİNCİSİ OLMUŞTU
Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Sadr'a bağlı Sairun koalisyonu 329 sandalyeli mecliste 54 sandalye elde ederek, seçim birincisi olmuştu. Fetih koalisyonu ise 47 sandalyeyle ikinciliği kazanmıştı. Başbakan Haydar el-İbadi'nin koalisyonu da 43 sandalye kazanarak seçim üçüncüsü olmuştu. Sadr'ın daha önce ittifak sağladığı Allavi koalisyonu yeni mecliste 21, Hekim koalisyonu de 20 sandalyeye sahip oldu.
Kaynak: haberinburada
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