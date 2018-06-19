Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin 2019 büyüme tahminini 4.7'den 3,6'ya indirdi. Kuruluş, bu düşüş tahmininde teşviklerin seçim sonrası azalmasını beklemelerinin etkisi olduğunu ifade etti.

"FAİZ ARTIRIMI RİSKLERİ AZALTMAYA YARDIM EDEBİLİR"

Fitch Ratings, Türkiye'nin nisan ayının ikinci yarısından bu yana yaptığı toplam 500 baz puanlık faiz artırımı ve faiz çerçevesinde duyurduğu sadeleştirmenin makroekonomi ve finansal istikrar için yakın risklerin azaltılmasına yardım edebileceğini bildirdi.

ABD'nin para politikasını sıkılaştırması, global para politikalarında ayrışmalar ve potansiyel piyasa oynaklığının 2018'in ikinci yarısına giderken gelişmekte olan piyasalar için ana zorluklar olmaya devam ettiğini belirten Fitch , "Gelişmekte olan piyasa para birimleri üzerinde son dönemde görülen baskı, piyasaların politika hatalarını ve tutarsızlıkları daha az affedici olduklarını ve gelişmekte olan piyasa politika yapıcıların yanıtlarının büyüme üzerinde etkileri olabileceğini gösteriyor" dedi.

"DIŞ FİNANSMAN İHTİYACI VAR"

Ancak uluslararası sermaye akışları üzerindeki zircirleme etkinin cari işlemler açıklarını finanse etmek için portföy girişlerine ağırlıklı olarak bel bağlayan ülkeler üzerinde baskı yaratabileceğine dikkat çeken Fitch , dış borcun refinansman maliyetinin artışına veya konjonktürel parasal sıkılaştırmaları destekleyebileceğini ifade etti.

Mayıs ayında yayınlanan çapraz sektör analizlerinin Arjantin, Türkiye ve Ukrayna'nın büyük gelişmekte olan piyasalar arasında riske en çok maruz kalanlar olduğunu gösterdiğini işaret eden Fitch , "Bu üç ülkenin de büyük dış finansman ihtiyaçları var, Ukrayna ve Türkiye'de bankaların ciddi Döviz kredileri var" dedi.

"FAİZ ARTIRIMI RİSKLERİN AZALTILMASINA YARDIM EDEBİLİR"

Arjantin ve Türkiye'nin gelişmekte olan piyasa döviz satışlarında ön planda olduklarına dikkat çeken Fitch , "Türkiye'de Nisan'ın ikinci yarısından itibaren yapılan toplam 500 puan faiz artırımı ve faiz çerçevesinde duyurulan basitleştirme makroekonomiye ve finansal istikrara yönelik yakın risklerin azaltılmasına yardım edebilir. Ancak yüksek yurt içi ve dış finansman maliyetleri ve zayıf para birimi büyümeyi çökertecek, bununla birlikte bu seçimle ilişkili teşviklerin geri çekilmesiyle 2019'da daha bariz şekilde hissedilecek. Türkiye için 2019 büyüle tahminimizi son Global Ekonomik Görünüm raporumuzda yüzde 4,7'den 3,6'ya indirdik" değerlendirmesine yer verdi.

Kaynak: haberinburada