ŞİDDET UYGULAYAN EŞİ UZAKLAŞTIRILDI, BU KEZ DE OĞLU VE GELİNİ DÖVDÜ
Karabük'te yaşayan talihsiz kadın şiddet gördüğü eşi için mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdı. Ama yaşlı kadın bu sefer de oğlu ve gelini tarafından eve alınmayarak darp edildi.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yaşayan Safiye A.(66) şiddet gördüğü eşi için mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdı. Ama yaşlı kadın bu sefer de oğlu ve gelini tarafından eve alınmayarak darp edildi.
MAHKEME KORUMA KARARI VERİNCE EVİNE DÖNDÜ
Eskipazar ilçesinde yaşayan Safiye A., boşanma aşamasında olduğu kendisine şiddet uygulayan eşine verilen 2 ay evden uzaklaştırma cezası ve koruma kararının ardından evine gitti. Safiye A. evine gittiğinde oğlu İ.A. ve gelini D.A. tarafından darp edildiğini iddia ederek, jandarmayı ve küçük oğlu M.A.'yı arayıp yardım istedi. Ambulansla hastaneye götürülen Safiye A., darp raporu aldıktan sonra oğlu ve gelininden şikayetçi oldu. Bacaklarında ve kollarında morarma bulunan Safiye A. küçük oğlu M.A.'nın yanına yerleşti.
OĞLU VE GELİNİ YAŞLI KADINI SOPALARLA DÖVDÜ
Oğlu ve gelini hakkında şikayetçi olan Safiye A., "Eşime uzaklaştırma cezası sonrası hakim bana 'evine girebilirsin' dedi. Bu eve emek verdim, bu evde yaşamak istiyorum. Ellerinde sopalarla bana giriştiler. Cankurtaran yok mu? diye bağırdım. Jandarmayı aradım. Daha sonra küçük oğlum M.A.'yı aradım. Kollarımda ve bacaklarımda morarma var. Çok vurmuşlar. Devlet bana sahip çıksın. Yeter artık. Oğlum zor geçiniyor. Eşi, 2 çocuğu var. Nasıl baksın bana?" dedi.
M.A. ise, "Annem o eve girmeyecekmiş, o ev onlarınmış. Annemin hiçbir bağlantısı yokmuş. Babam boşanmış sözde. Boşanma davası devam ediyor" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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