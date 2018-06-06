ŞİDDET, U13'E BİLE SIÇRADI! TARAFTARLAR İÇİ ÇOCUK DOLU OTOBÜSÜ TAİLADI
Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanan U13 maçı sonrasında Kasımpşa takım otobüsüne saldırı düzenlendi.
Kasımpaşa, Beşiktaş ile oynadıkları mücadele sonrasında saldırıya uğradıklarını açıkladı.
"BU OLAYLARI KINIYORUZ"
Kasımpaşa'nın 3-1 kazandığı karşılaşmanın ardından otobüse yapılan saldırı için kınama mesajı yayınlandı ve mesajda, "Bugün Beşiktaş JK Fulya Tesislerinde oynadığımız U13 Ligi müsabakası sonrası genç sporcularımızın yer aldığı takım otobüsümüz bir grup taraftar tarafından saldırıya uğramıştır. Bu tarz olayların altyapılardaki futbol müsabakalarına kadar sıçramasının üzüntüsünü yaşıyor ve bu olayları kınıyoruz" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: haberinburada
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