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Şiddet davasında flaş gelişme! Davayı geri çekti

ŞİDDET DAVASINDA FLAŞ GELİŞME! DAVAYI GERİ ÇEKTİ

Sunucu sevgilisi Zeynep Tandoğan'a şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelen Hazım Körmükçü, Tandoğan için açtığı davayı geri çekerek herkesten özür diledi.

Tarih : 14 Haziran 2018, 10:10
Puan Ver : Şiddet Davasında Flaş Gelişme! Davayı Geri Çekti(5/10)1

53 yaşındakiHazım Körmükçü evlilik hazırlığı yaptığı sunucu sevgilisi Zeynep Tandoğan'ı (36) darp ettiği için hafta sonu karakolluk olmuştu. İddialara göre Körmükçü, sevgilisini feci şekilde darp etti. Olayın medyaya yansımasından sonra Körmükçü'ye tepki büyük oldu. Hatasının farkına olduğunu belirten ünlü oyuncu, Zeynep Tandoğan'dan ve sevenlerinden özür diledi.

"CANIM, DİĞER YARIM ZEYNEP TANDOĞAN"

Oyuncu Hazım Körmükçü açıklamasında şunları söyledi:

"Canım, diğer yarım Zeynep Tandoğan'a istemeden yaşattığım bu tarifsiz acı için başta Zeynep'ten, bu kadar üzücü resimleri gören kadın, erkek, genç, yaşlı tüm Türk halkından özür diliyorum. Gözlerine bakmaya doyamadığım ellerini ellerimden ayıramadığım Zeynep'ime böylesi tarifsiz bir acı yaşatmış olmak benim için cezaların en büyüğü. Ona karşı açmış olduğum davayı geri çekiyorum. Çünkü haksızım hatalıyım. Gördüm ki,53 yıllık hayatımda yaşadığım zorlu süreçler psikolojimi bozmuş. Hayat içinde hiçbirimiz masum değiliz. Büyük, küçük hepimizin hataları, aydınlık ve karanlık yüzleri var.

"GEREKLİ PSİKOLOJİK DESTEĞİ ALACAĞIM"

Hatamı biliyor ve kendimi hiçbir zaman ayrıştırmadığım sizlerin arasına bana yakışır bir şekilde dönmek istiyorum. Ne kadar kızgın olduğunuzu bilsem de öfkenizi bana bir şans daha vermek adına unutup, destek olmanızı rica ediyorum. Güzel kalbi ile bana ve çevresine hep iyilik yapmış ve tertemiz bir sevgi vermiş Zeynep'ten, ailesinden, camiasından onu seven milyonlarca insandan özür diliyorum. Zeynep ve çocuklarımız için gerekli psikolojik desteği alıp, mutlu ailem ile birlikte yaşlanmak istiyorum. Çocuklarım ve Zeynep olmadan hayatında bir anlamı yok benim için."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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