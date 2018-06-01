SHAKİRA İSTANBUL KONSERİ ÖNCESİ HAYRANLARINA SESLENDİ!
Shakira 11 Temmuz'daki İstanbul konseri için hayranlarına "Merhaba Türkiye ben Shakira. Sizlerle 11 Temmuz'da buluşmak için sabırsızlanıyorum" diye seslendi.
Shakira 11 Temmuz'daki İstanbul konseri için hayranlarına "Merhaba Türkiye ben Shakira. Sizlerle 11 Temmuz'da buluşmak için sabırsızlanıyorum" diye seslendi.
TEL AVİV'DE VERECEĞİ KONSERİ İPTAL ETMİŞTİ
9 Temmuz'da İsrail'in başkenti Tel Aviv'de vereceği konseri İsrail'in Gazze'de işlediği katliama tepki olarak iptal eden Shakira, 11 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da sahne alacak.
11 YIL ARADAN SONRA İSTANBUL'DA OLACAK
3 Haziran'da başlayacak dünya turnesi "El Dorado" kapsamında 11 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'a gelecek olan sanatçı, 40 bin kişi kapasiteli Vodafone Park'ta sevenleriyle buluşacak. "Waka Waka", "Whenever Wherever", "Loca" gibi hitleri ile hala müzik listelerinde yer bulan Kolombiya'lı dünyaca ünlü sanatçı, İstanbul'daki İlk konserini 2007 yılında vermişti.
"EL DORADO" İLE KISA SÜREDE 1 NUMARAYA ULAŞTI
Mayıs 2017'de çıkardığı 11'inci albümü 'El Dorado" ile kısa bir süre sonra 37 ülkede iTunes üzerinden 1 numaraya ulaşan sanatçı, dijital listelerde de kendine üst sıralarda yer buldu.
104 MİLYONDAN FAZLA HAYRANI VAR
104 milyondan fazla hayranı ile Facebook'ta en çok takip edilen müzisyenlerden biri olan Shakira 11 Temmuz'daki İstanbul konseri için, "Merhaba Türkiye ben Shakira. Sizlerle 11 Temmuz'da buluşmak için sabırsızlanıyorum" diye seslendi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Emine Erdoğan'dan Duygulandıran Davet! Yetim Çocuklarla İftar Yaptı
- Abd'den Çin'e Pasifik Tehdidi: Küçük Adaları Yok Etme Konusunda Deneyimliyiz
- Bakan Sarıeroğlu'ndan Kritik Dolar Açıklaması: Güçlü Önlemlerimizi Aldık Daha Da Düşecek
- Giresun'da Çıkan Çatışmada Terör Örgütünün Karadeniz Sorumluları Öldürüldü
- İşte Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kullanılacak Oy Pusulaları!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ekmek Pişirirken Tandırın İçine Yuvarlandı!
- Aşk Cihadı İle Suçlanan Müslüman Genci Linçten Kurtaran Hindu Polise Ölüm Tehditleri Yağıyor
- Ünlü Kadın Yazardan Şoke Eden Sözler: Tecavüz Çok Önemli Bir Suç Değil
- Halka Tuvalet Kağıdı Uyarısı: Başkanın Olduğu Sayfaları Kullanmayın
- Facebook'u 1 Aylığına Yasaklayacaklar!
Bu Haberle İlgili Yorumlar