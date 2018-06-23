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SGK'dan milyonlarca kişiyi ilgilendiren GSS düzenlemesi

SGK'DAN MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİREN GSS DÜZENLEMESİ

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olması nedeniyle Medula tarafından provizyon verilmeyen vatandaşlar, bu yılın sonuna kadar sağlık hizmetlerinden faydalanmayı sürdürecek.

Tarih : 23 Haziran 2018, 22:20
Puan Ver : Sgk'dan Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Gss Düzenlemesi(7/10)3

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu olması nedeniyle Medula tarafından provizyon verilmeyen vatandaşlar, bu yılın sonuna kadar sağlık hizmetlerinden faydalanmayı sürdürecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

8 Ocak 2002 tarihli ve 4736 Sayılı Kanun'un 1'inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28 Ocak 2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, GSS prim borcu olup, borç süresi 60 günü geçen vatandaşlar yıl sonuna kadar Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumları ile üniversite hastanelerinden ücret ödemeden faydalanmaya devam edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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