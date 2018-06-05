SEZONUN İLK İMZASINI OĞUZHAN ATIYOR
Yeni sezon öncesinde eldeki oyuncuları tutarak transferde çok para harcamamak isteyen Beşiktaş, ilk imzayı Oğuzhan'a attırmak istiyor.
Transfer çalışmalarını sessiz sedasız yürüten Beşiktaş, önceliği iç transfere vermiş durumda. Sözleşmesi biten Atiba'yla görüşen yönetim, Kanadalı oyuncunun olumlu tavrıyla bu transferi bitirmek üzere. Atiba Hutchinson'la önümüzdeki günlerde 1 yıllık sözleşme imzalanacak. Ancak yönetimi en çok zora sokan ise Oğuzhan Özyakup konusu. Bu sezonki düşük performansıyla takıma katkı sağlayamayan ve ilk 11'in de uzağında kalan genç futbolcunun sözleşmesi sona erdi. 25 yaşındaki futbolcu şu ana kadar sözleşme imzalamaya yanaşmadı. Tatilde olan Oğuzhan'ın menajeriyle görüşen yöneticiler, futbolcuyla da önümüzdeki günlerde bir araya gelerek bu sorunu çözmek istiyor.
LYON, RAFAEL İÇİN GELEN TEKLİFİ REDDETTİ
Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetime sunduğu raporda öncelik verdiği sağ bek ve forvet transferi için yönetim ilk hamlesini yaptı. Fransa'nın en önemli gazetelerinden L'Equipe'in haberine göre, siyah-beyazlı yönetim Lyon forması giyen Rafael için teklifte bulundu. Ancak yapılan teklif düşük bulunduğu için Lyon tarafından kabul edilmedi. 7 sezon Manchester United forması giyen 27 yaşındaki futbolcu, 3 yıldır da Lyon için ter döküyor. Beşiktaşlı yöneticilerin önümüzdeki günlerde, Fransız kulübünün kapısını tekrar çalması bekleniyor.
MİLLİ TAKIM MAÇI SONRASI GÖRÜŞÜLECEK
Yerli transferinde listesine önemli isimleri alan Beşiktaş, önceliği Emre Akbaba ve Deniz Türüç'e veriyor. Milli Takım kampında bulunan 2 futbolcu için görüşmelerine başlayan yönetim, bu oyuncularla ilgili olarak önümüzdeki hafta süreci hızlandıracak. 9 Haziran'da başlayacak olan transfer tescil dönemi öncesinde transferlerin altyapılarını hazırlayan siyah-beyazlı yetkililer, bu 2 futbolcuya Beşiktaş forması giydirmek istiyor.
Kaynak: haberinburada
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