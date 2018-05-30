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Sezginler Aşireti'ne baskın! Mescitten neler çıktı neler!

SEZGİNLER AŞİRETİ'NE BASKIN! MESCİTTEN NELER ÇIKTI NELER!

Ankara'da suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 36 kişi gözaltına alındı. Lokali basan polisler mescitteki bölmede çok sayıda silah, mühimmat, uyuşturucu ve para buldu.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 08:20
Puan Ver : Sezginler Aşireti'ne Baskın! Mescitten Neler Çıktı Neler!(8/10)4

Ankara genelinde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 36 kişi gözaltına alınırken, Belirlenen adreslerden biri olan lokalde arama yapan polisler mescitte gizli bir bölme keşfetti. Bölmeyi arayan polisler çok miktarda silah, mühimmat, uyuşturucu ve para ele geçirildi.

"SEZGİNLER AŞİRETİ"NE BASKIN

Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın (KOM) organizasyonunda yasadışı suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. "Sezginler Aşireti"nin üyelerinden oluşan örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonda Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Özel Harekat Daire başkanlıklarından 300 personel yer aldı.

64 ADRESE BASKIN, 36 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gece saatlerinden itibaren Ankara Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler, daha önceden adresleri belirlenen 59 örgüt üyesinin yakalanması için sabah ezanıyla birlikte harekete geçti. Şehrin dört bir yanına dağılan ekipler, belirtilen 64 ayrı adrese birer birer girdi. Özel Harekat Daire Başkanlığı mensubu polisler, belirlenen adreslerin kapılarını koçbaşıyla kırarak şafak baskını gerçekleştirdi. Aralarında polis, askerlerin de olduğu iddia edilen örgütten 36 kişi gözaltına alındı. Örgüt lideri olduğu belirtilen Göksel, Gökçe ve Sinan S.'nin de gözaltına alınan isimler arasında olduğu aktarıldı.

MESCİTTE CEPHANELİK BULUNDU

Baskınla birlikte gafil avlanan şahıslar, polis ekiplerince hemen kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Daha sonra söz konusu örgütlere ait ev, iş yeri ve lokal görünümündeki yerlerde arama çalışması başlatıldı. Belirlenen yerleri didik didik arayan polis ekipleri, lokalde bulunan mescitteki kitaplığın arkasına gizlenmiş bir zula keşfetti. Gizli bölmeyi açan polisler, 2 pompalı tüfek, 1 tabanca, tabancaya ait 2 şarjör, onlarca pompalı tüfek fişeği ele geçirdi. Ayrıca apartman boşluğunda bulunan elektrik panosu içinde ve daire içindeki vitrinin arkasında da zulalanmış vaziyette silah ve kurşunlar bulundu.

AYAKKABILIK ARKASINDA GİZLİ GEÇİT

Adreslerde aramalarını sürdüren ekipler, lokal olarak kullanılan mekanda, ani baskınlar esnasında kaçmak için yapılmış bir geçit buldu. Kapı gibi açılan ayakkabılıktaki bölmenin apartman boşluğundan sokağa çıktığı anlaşıldı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgulanmalarına devam ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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