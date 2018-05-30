SEZGİNLER AŞİRETİ'NE BASKIN! MESCİTTEN NELER ÇIKTI NELER!
Ankara'da suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 36 kişi gözaltına alındı. Lokali basan polisler mescitteki bölmede çok sayıda silah, mühimmat, uyuşturucu ve para buldu.
Ankara genelinde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 36 kişi gözaltına alınırken, Belirlenen adreslerden biri olan lokalde arama yapan polisler mescitte gizli bir bölme keşfetti. Bölmeyi arayan polisler çok miktarda silah, mühimmat, uyuşturucu ve para ele geçirildi.
"SEZGİNLER AŞİRETİ"NE BASKIN
Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın (KOM) organizasyonunda yasadışı suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. "Sezginler Aşireti"nin üyelerinden oluşan örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonda Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Özel Harekat Daire başkanlıklarından 300 personel yer aldı.
64 ADRESE BASKIN, 36 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Gece saatlerinden itibaren Ankara Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler, daha önceden adresleri belirlenen 59 örgüt üyesinin yakalanması için sabah ezanıyla birlikte harekete geçti. Şehrin dört bir yanına dağılan ekipler, belirtilen 64 ayrı adrese birer birer girdi. Özel Harekat Daire Başkanlığı mensubu polisler, belirlenen adreslerin kapılarını koçbaşıyla kırarak şafak baskını gerçekleştirdi. Aralarında polis, askerlerin de olduğu iddia edilen örgütten 36 kişi gözaltına alındı. Örgüt lideri olduğu belirtilen Göksel, Gökçe ve Sinan S.'nin de gözaltına alınan isimler arasında olduğu aktarıldı.
MESCİTTE CEPHANELİK BULUNDU
Baskınla birlikte gafil avlanan şahıslar, polis ekiplerince hemen kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Daha sonra söz konusu örgütlere ait ev, iş yeri ve lokal görünümündeki yerlerde arama çalışması başlatıldı. Belirlenen yerleri didik didik arayan polis ekipleri, lokalde bulunan mescitteki kitaplığın arkasına gizlenmiş bir zula keşfetti. Gizli bölmeyi açan polisler, 2 pompalı tüfek, 1 tabanca, tabancaya ait 2 şarjör, onlarca pompalı tüfek fişeği ele geçirdi. Ayrıca apartman boşluğunda bulunan elektrik panosu içinde ve daire içindeki vitrinin arkasında da zulalanmış vaziyette silah ve kurşunlar bulundu.
AYAKKABILIK ARKASINDA GİZLİ GEÇİT
Adreslerde aramalarını sürdüren ekipler, lokal olarak kullanılan mekanda, ani baskınlar esnasında kaçmak için yapılmış bir geçit buldu. Kapı gibi açılan ayakkabılıktaki bölmenin apartman boşluğundan sokağa çıktığı anlaşıldı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgulanmalarına devam ediliyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Arif Sağ Ve Ekibine Büyük Şok! Mesam'dan İhraç Edildiler
- İsrail Batı Şeria'ya 2 Bin Yerleşim Birimi İnşa Edilecek
- Millet İttifakı Dağılıyor Mu? Kılıçdaroğlu İddialara Son Noktayı Koydu: İttifakın İptali İçin Gitmedik
- Son Dakika! Ösym, Ales Sonuçlarını Açıkladı
- Polisin Dikkati İle 100 Bin Lirayı Dolandırıcılara Kaptırmaktan Kurtuldu
EKONOMİ HABERLERİ
- Altın Tekrar Yükselişe Geçti! İşte Çeyrekte Son Durum
- Merkez Bankası'nın Hamleleri Sonrası Düşüş Sürüyor! Dolar Günü 4,47 İle Kapattı
- Fransa'dan Sert Karşılık: Abd Gümrük Tarifeleri İle Saldırırsa Avrupa Yanıt Verir
- Putin'den Kritik Türkakım Açıklaması: Bulgaristan Rotasını Erdoğan'da Teyit Etti
- Merkez Bankasından Döviz Mesajı: İlave Sıkılaştırma Yapılabilir
SPOR HABERLERİ
- Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Oğuz Kağan'ı Avrupa Devleri Takip Ediyor
- Fenerbahçe, Josef De Souza'ya Gelen 12 Milyon Euroluk Teklifi Reddetti
- Gurbetçi Yıldız Serdar Taşçı, Transferi İçin İstanbul'da
- Küme Düşen Osmanlıspor, Serdar İçin Dünyaları İstedi
- Dünya Kupası Öncesi Şaşırdılar: Pencereden Bakmak, Video Çekmek Yasak
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar