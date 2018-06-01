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Seyir Halindeki Gemiye Helikopterle İnen Bakan Canikli Gözdağı Verdi: Müsaade Etmeyiz

SEYİR HALİNDEKİ GEMİYE HELİKOPTERLE İNEN BAKAN CANİKLİ GÖZDAĞI VERDİ: MÜSAADE ETMEYİZ

Seyir halindeki TCG Giresun fırkateynine helikopterle giden Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Türkiye'nin denizlerdeki menfaatlerini ortadan kaldıracak teşebbüslere kesinlikle müsaade etmeyiz" dedi.

Tarih : 01 Haziran 2018, 11:30
Puan Ver : Seyir Halindeki Gemiye Helikopterle İnen Bakan Canikli Gözdağı Verdi: Müsaade Etmeyiz(8/10)4

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Hiç kimse yanlış hesap içerisinde olmasın. Birtakım oldubittilerle Türkiye'nin denizlerdeki menfaatlerini ortadan kaldıracak, onlara halel getirecek bir adıma, teşebbüse kesinlikle müsaade etmeyiz." dedi.

MİTİNGDEN ÇIKIP GİRESUN FIRKATEYNİNE GEÇTİ

Canikli, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ile dün katıldığı Giresun'daki mitingin ardından Dalaman'a geçti. Dalaman Havalimanı'ndan askeri helikoptere binen Bakan Canikli, Doğu Akdeniz'de "Güç ve Güven" parolasıyla durumsal farkındalık kapsamında keşif ve gözetleme faaliyetlerini sürdüren TCG Giresun fırkateyninde Mehmetçik'le iftar yaptı.

Seyir halindeki gemiye helikopterle gelişinde Bakan Canikli'yi güvertede Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Hakan Ercan, TCG Giresun Fırkateyni Komutanı Yarbay Murat Aktaş ve öteki yetkililer karşıladı.

ŞAPKA TAKDİM EDİLDİ, SAVAŞ HAREKAT MERKEZİNE GEÇTİ

"Silistre" adı verilen selamlama düdüğünün çalınmasının ardından Bakan Canikli'ye arkasında "Milli Savunma Bakanı" yazılı TCG Giresun fırkateyninin şapkası takdim edildi. Geminin önce köprü üstüne ardından savaş harekat merkezine geçen Canikli, burada aldığı brifingin ardından gemi personeliyle bir araya geldi.

Türk milletinin huzur, birlik ve beraberlik içinde yaşaması için yurdun her yerinde görev yapan Mehmetçik'e başarı dileklerini ileten Bakan Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının yaptığı fedakarca görevlerin millet tarafından takdir edildiğini vurguladı.

Canikli, Anadolu'nun her dönem saldırılarla karşı karşıya kaldığına işaret eden Canikli, "Tarihte de bugün de karada, havada, denizde ülkemizin menfaatlerinin ortadan kalkması sonucunu doğuracak zaman zaman birtakım adımlar atılabiliyor." diye konuştu.

"MENFAATLERİMİZİ ORTADAN KALDIRMALARINA MÜSAADE EDEMEYİZ"

Türkiye aleyhine yanlış hesapların da gündeme getirilmeye çalışıldığını ifade eden Canikli, şunları kaydetti: "Herkesin, Türk milletine yönelik bir saldırı ve tehdit içerisinde olacaksa onu çok iyi düşünmesi, bin defa düşünmesi gerekiyor. Kimsenin yanlış hesap yapmaması gerekiyor. Biz her yerde olduğu gibi denizlerimizde ve sularımızda bu ülkenin menfaatlerini koruyacak her türlü tedbiri almak durumundayız ve alıyoruz. Bunlardan hiçbir şekilde taviz vermemiz söz konusu değil. Bazı ülkelerin, mahfillerin Bizans oyunlarının yeni versiyonlarını piyasaya sürerek bu sularda, denizlerde Türkiye'nin menfaatlerini ortadan kaldırmaya yönelik birtakım adımlar attıklarını zaman zaman görüyoruz. Buna müsaade edemeyiz, bu millet buna müsaade etmez."

"NE GEREKİYORSA YAPARIZ"

Canikli, milletin menfaatlerini korumak için Türk Silahlı Kuvvetlerinin her türlü tedbiri alacağını aktararak, "Hiç kimse yanlış hesap içerisinde olmasın. Birtakım oldubittilerle Türkiye'nin denizlerdeki menfaatlerini ortadan kaldıracak, onlara halel getirecek bir adıma, teşebbüse kesinlikle müsaade etmeyiz. Ne gerekiyorsa yaparız. Bugüne kadar bu millet bunu yaptı, bundan sonra da yapmaya devam edecek." dedi.

"TÜRKİYE, YETERLİ İMKAN VE DONANIMA SAHİP"

Olası tehditleri bertaraf edecek imkanlara sahip olduklarını belirten Canikli, "Son yıllarda Türkiye, savunma alanında yüksek teknolojiye sahip yerli ve milli ürünleriyle bu toprakları karada, havada, denizde korumak için yeterli imkan ve donanıma sahip." ifadesini kullandı.

Canikli, daha sonra TCG Giresun fırkateyninin erbaş-er salonunda askerlerle bir süre sohbet etti. Bu sırada "TCG Giresun için iftar vakti" anonsu yapıldı.

"Allahımıza hamdolsun milletimiz var olsun" şeklindeki yemek duasının ardından askerlere "Afiyet olsun" diyen Canikli, Mehmetçik'le iftar yaptı.

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Kaynak: haberinburada



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