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Sevgilisine Karşı Çocuğunu Kullanan Anne, Gerçeği Mahkemede İtiraf Etti
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Sevgilisine karşı çocuğunu kullanan anne, gerçeği mahkemede itiraf etti

SEVGİLİSİNE KARŞI ÇOCUĞUNU KULLANAN ANNE, GERÇEĞİ MAHKEMEDE İTİRAF ETTİ

Erzurum'da birlikte yaşadığı sevgilisi M.K.'nın kızı B.G.'ye 'cinsel istismar' ve 'eziyet'te bulunduğu iddiasıyla 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan A.Ü. beraat etti.

Tarih : 18 Haziran 2018, 13:20
Puan Ver : Sevgilisine Karşı Çocuğunu Kullanan Anne, Gerçeği Mahkemede İtiraf Etti(5/10)1

Erzurum'da birlikte yaşadığı sevgilisi M.K.'nın (22) kızı B.G.'ye (1) 'cinsel istismar' ve 'eziyet'te bulunduğu iddiasıyla 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan A.Ü. (27) beraat etti. M.K., sevgilisi A.Ü.'nün ailesinin evlenmelerine karşı çıkması nedeniyle kendisinden ayrılınca bu şekilde şikayette bulunduğunu söyledi, genç kadın da ifadeyi doğrulayınca beraat kararı çıktı. A.Ü. hakkında, iftiradan suç duyurusunda bulunuldu.

23 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Erzurum'da yaşayan M.K., 27 Kasım 2017'de polise başvurarak sevgilisi A.Ü.'nün kızı B.G.'ye istismarda bulunduğunu iddia etti. A.Ü.'nün kızının vücudundan sigara söndürüp, darp ederek eziyette bulunduğunu, kolunu kırdığını önü süren M.K., sevgilisinden şikayetçi oldu. Anne M.K.'nın şikayeti üzerine A.Ü. hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar, 'eziyet' suçundan da 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KENDİ KIZI GİBİ SEVDİĞİNİ SÖYLEDİ

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk celseye M.K., sevgilisi A.Ü. ile birlikte geldi. Suçlamaları kabul etmeyen A.Ü., B.G.'yi kendi kızı gibi sevdiğini söyledi. İstismarda bulunmadığını, bebeği dövmediğini ileri süren A.Ü., "Çocuğun tüm ihtiyaçlarını ben karşılıyordum. Koltuktan düşünce kolu kırıldı. M. ile çok güzel bir ilişkimiz vardı evlenecektik, ev kiralamıştım. Ailem çocuklu biri ile evlenmemi kabul etmeyince ayrıldık. Ailesinden gördüğü baskı ile beni şikayet etmiş" diye konuştu.

GERÇEK MAHKEMEDE ORTAYA ÇIKTI

Sevgilisinin söylediklerinin doğru olduğunu aktaran anne M.K. ise "Anlattıklarının hepsi doğru. İstismar ve eziyet olayları yaşanmadı. Ailesi evlenmemizi kabul etmeyince çevre baskısı ile şikayetçi oldum. Şikayetçi değilim" dedi.

Mahkeme heyeti, A.Ü.'nün 'cinsel istismar' ve 'eziyet' suçundan beraatini kararlaştırırken, M.K. hakkında ise Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'iftira'dan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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