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Sevgilisi kaçtı, Ceyda korkmadan eline aldı

SEVGİLİSİ KAÇTI, CEYDA KORKMADAN ELİNE ALDI

Sevgilisi Buğra Toplusoy'la birlikte Amerika'da yaşayan Ceyda Ateş, Miami'deki evlerinin bahçesindeki yılanı korkusuzca eline aldığı anları sosyal medyada hesabından paylaştı.

Tarih : 26 Haziran 2018, 16:40
Puan Ver : Sevgilisi Kaçtı, Ceyda Korkmadan Eline Aldı(8/10)4

Yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Buğra Toplusoy'la Amerika'ya yerleşen Ceyda Ateş, Amerika'da yaşadığı evin bahçesindeki yılanı korkusuzca eline aldı ve bu anları sosyal medya hesabından bir fotoğrafla paylaştı. Cesaretini gözler önüne seren Ateş, daha sonra bulduğu yılan yumurtalarını da "hepsi sağlıklı" notuyla paylaştı.

"BUĞRA YILANDAN KORKUYOR"

Ceyda, sevgilisi Buğra Toplusoy'la birlikte yaşadığı evlerinin bahçesini düzenlerken burada bulduğu yılanı eline alarak fotoğraf çekti. Ateş, bu kareyi takipçileriyle paylaşırken üzerine düştüğü notla Buğra Toplusoy'un yılandan korktuğunu ve bu yüzden uzak durduğunu belirtti.

"YILAN YUMURTALARI, HEPSİ SAĞLIKLI"

Sosyal medya hesabı üzerinden Amerika'daki yaşantısına dair paylaşımlarda bulunan 29 yaşındaki Ateş, kişisel hesabından eline aldığı yılanın yumurtalarını da "Ve yılan yumurtaları hepsi de sağlıklı notuyla paylaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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