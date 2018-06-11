ŞENOL GÜNEŞ VAGNER LOVE'IN BİLETİNİ KESTİ: KAMPTA GÖRMEK İSTEMİYORUM
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, iki aylık alacağı nedeniyle siyah-beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet ettiği iddia edilen Vagner Love'ı kampta görmek istemiyor.
Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, geride bıraktığımız sezonu 4. sırada tamamladı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, alacakları için kulübü FIFA'ya şikayet eden golcüsü Vagner Love ile ilgili kararını verdi. Deneyimli çalıştırıcının, 33 yaşındaki forvetin bu tutumundan rahatsız olduğu ifade edildi.
"KAMPTA GÖRMEK İSTEMİYORUM"
Akşam'da yer alan habere göre Güneş, yeni sezon başında yapılacak kampta Love'u görmek istemediğini siyah-beyazlı yöneticilere iletti.
Cenk Tosun'un İngiltere Premier Lig'in yolunu tutmasının ardından devre arasında Alanyaspor'dan 3.5 milyon euroya alınan Vagner Love, performansıyla hayal kırıklığına neden oldu. Tecrübeli oyuncu Beşiktaş formasıyla çıktığı 13 maçta (7'si ilk 11) 4 gol kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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