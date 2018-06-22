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Şenol Güneş, Galatasaray'la sözleşmesi biten futbolcuyu istedi

ŞENOL GÜNEŞ, GALATASARAY'LA SÖZLEŞMESİ BİTEN FUTBOLCUYU İSTEDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'la sözleşmesi biten Yasin Öztekin'i istedi, "Burada yeniden eski performansına kavuşur." dedi.

Tarih : 22 Haziran 2018, 16:40
Puan Ver : Şenol Güneş, Galatasaray'la Sözleşmesi Biten Futbolcuyu İstedi(6/10)2

Beşiktaş, Galatasaray'la sözleşmesi sona eren futbolcuyu transfer ediyor. Habertürk Spor'un haberine göre; dört sezondur formasını giydiği Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve adı Beşiktaş ile anılan Yasin Öztekin için teknik direktör Şenol Güneş olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Trabzonspor çalıştırdığı dönemde Yasin'i takip eden ve Bordo-Mavili takıma transfer olmasını sağlayan başarılı çalıştırıcının deneyimli oyuncuyu çok iyi tanıdığını ve takıma katkı sağlayacağını yönetime belirtti kaydedildi.

Yeni sezonda Ryan Babel'i forvet oynatma düşüncesi olan Güneş, sol kanatta açılacak boşluğu böylece Yasin'i ile kapatmayı düşünüyor.

"BURADAN YENİDEN ESKİ PERFORMANSINA KAVUŞUR"

Başkan Fikret Orman ile bu konuda bir görüşme yapan Güneş şunları söyledi:

"Yasin benim eski öğrencim, Trabzonspor'a ben aldırmıştım. Şu anda bizim için iyi bir seçenek. Bonservisi olmaması da bizim için bir şans. Son dönemde G.Saray'da çok fazla süre alamaması sorun değil. Burada yeniden eski performansına kavuşur."

ORMAN, TRANSFERİ BİTİRME KARARI ALDI

Orman'ın da hocanın bu görüşünden sonra maliyet açısından da problem yaşanmayacağı için transferi bitirme kararı aldı.

Siyah-Beyazlı yetkililerin, daha öne bir görüşme gerçekleştirdikleri Yasin Öztekin'e birkaç gün içinde imza attırmayı planladıkları öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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