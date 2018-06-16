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Şenol Güneş, 4 futbolcunun biletini kesti: Gönderin

ŞENOL GÜNEŞ, 4 FUTBOLCUNUN BİLETİNİ KESTİ: GÖNDERİN

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş; Boyko, Mustafa Pektemek, Veli Kavlak ve Aras Özbiliz'in takımdan gönderilmesini istedi.

Tarih : 16 Haziran 2018, 17:20
Puan Ver : Şenol Güneş, 4 Futbolcunun Biletini Kesti: Gönderin(6/10)2

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Boyko, Mustafa Pektemek, Veli Kavlak ve Aras Özbiliz'in mutlaka takımdan gönderilmesini istedi. Tecrübeli teknik adam, Başkan Fikret Orman'la yeni sezon kadro planlamasını yaptı.

Başarılı hoca, 4 futbolcunun mutlaka takımdan gönderilmesini istedi.

İşte o futbolcular:

BOYKO

Siyah-neyazlılara 2015-16 sezonunun ara transfer döneminde katılan Denys Boyko'yla yıldızı bir türlü barışmayan Şenol Güneş, verdiği şansları değerlendirememesi sebebiyle Ukraynalı eldivene hep olumsuz bakmıştı.Bu durum sebebiyle Malaga'nın ardından geçen sezon son olarak Dinamo Kiev'e kiralanan 30 yaşındaki file bekçisiyle ilgili olarak kararını veren Güneş, kulüple 2 yıl daha kontratı bulunan Boyko'yla yolların ayrılmasını istedi.

ARAS ÖZBİLİZ

Teknik direktör Şenol Güneş'in kadrosunda kendisine yer bulamayan isimlerden biri de Aras Özbiliz... 2016-17 sezonunun ara transfer döneminde takıma kazandırılan tecrübeli kanat oyuncusu, son olarak geçen sezon da Moldova Ligi ekibi Sheriff'e kiralanmıştı. Bu kulüpte 4 karşılaşmada görev yapan 28 yaşındaki futbolcu, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübe geri dönme kararı almıştı. Ancak Şenol Güneş, bu oyuncu için de olumsuz rapor verdi.

MUSTAFA PEKTEMEK

Beşiktaş'ta 6 sezondur görev yapan Mustafa Pektemek, teknik direktör Şenol Güneş'in yeni dönem öncesindeki yapılanması içerisinde yer almıyor. İstikrarsız görüntü sergilemesi sebebiyle tecrübeli teknik adamın, 29 yaşındaki futbolcunun da biletini kestiği kaydedildi. Pektemek, geçen sezon Siyah- Beyazlılar'da 15 karşılaşmada görev yapıp, 5 gol ve 1 asistlik performans ortaya koymuştu. Tecrübeli futbolcu; Ümraniyespor ve Gençlerbirliği'nin radarında...

VELİ KAVLAK

Omuz sakatlığı nedeniyle yıllardır sahalardan uzak kalan ve futbolu bırakma noktasına gelen Veli Kavlak'ın 1 sene sözleşmesi bulunuyor. Güneş'in Veli'nin de gönderilmesini istediği belirildi.

Güneş'in bu 4 futbolcu dışında Negredo ve Vagner Love'la da önümüzdeki sezon çalışmak istemediği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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