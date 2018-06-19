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Senegal, Dünya Kupasına galibiyetle başladı

SENEGAL, DÜNYA KUPASINA GALİBİYETLE BAŞLADI

2018 Dünya Kupası H grubu maçında Senegal Polonya'yı 2-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

Tarih : 19 Haziran 2018, 20:30
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Dünya Kupasında H Grubu'nun ikinci maçında Polonya ile Senegal bir araya geldi. Grup aşamasında ilk maçların sonuncusu olan karşılaşmada gülen taraf 2-1'lik sonuçla Senegal oldu.

Nefes kesen karşılaşmada Senegal, 37'de Thiago Cionek'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken galibiyeti Polonya savunmasının büyük hatasını affetmeyen M'Baye Niang 60'ta kaydetti.

SENEGAL, LİDERLİK KOLTUĞUNU JAPONYA İLE PAYLAŞIYOR

Polonya'yı son bölümde umutlandıran tek gol ise 86'da Grzegorz Krychowiak kaydetti. Bu sonuçla Senegal grupta liderlik koltuğunu Japonya ile paylaştı. Grupta günün ilk maçında Japonya, Kolombiya'yı 2-1 yenmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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