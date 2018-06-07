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Sen Benim Her Şeyimsin Filminin Setindeki Ölüme 6 Yıl Hapis İstemi
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Sen Benim Her Şeyimsin Filminin Setindeki Ölüme 6 Yıl Hapis İstemi

SEN BENİM HER ŞEYİMSİN FİLMİNİN SETİNDEKİ ÖLÜME 6 YIL HAPİS İSTEMİ

Film çekilirken sette boya ustası Sinan Kayatuzu'nun yüksekten düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma bitti. Savcılık yapımcı hakkında 6 yıla kadar hapis istedi.

Tarih : 07 Haziran 2018, 08:40
Puan Ver : Sen Benim Her Şeyimsin Filminin Setindeki Ölüme 6 Yıl Hapis İstemi(7/10)3

Başrolünü Tolga Çevik'in oynadığı "Sen Benim Her Şeyimsin" isimli filmin çekimlerinin yapıldığı İstanbul Kemerburgaz'daki sette boya ustası Sinan Kayatuzu'nun (68) yüksekten düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık, TME İçerik Prodüksiyon A.Ş yetkilisi yapımcı Kemal Kaplanoğlu hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenledi. Kayatuzu,

AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kemerburgaz'daki film setinde 14 Temmuz 2016'da dekor boyadığı sırada yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. Ailesi savcılığa suç duyurusunda bulundu.

YAPIMCI KUSURLU BULUNDU

Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, bilirkişi incelemesinde şirket yetkilisi Kemal Kaplanoğlu'nun kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.

6 YIL CEZA İSTENDİ

Savcılık, Kaplanoğlu'nun taksirle ölüme neden olmak suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle yargılanmasını talep etti. Şüpheli Kaplanoğlu, soruşturma sırasında verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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