Şehit Ateşi Adana'ya Kor Gibi Düştü, Acı Haberi Aileye Askeri Heyet Verdi
Erdoğan, Havalimanına Dönüş Yolunda Sevgi Seliyle Karşılaştı
Semih Şentürk'ten Ali Koç'a, Aziz Yıldırım Göndermeli Tebrik!
Ali Koç'un Başkanlığı Sonrası Alex'ten Beklenen Mesaj Geldi!
Şansal Büyüka: Fenerbahçe Yarından İtibaren 50 Bin Kombine Satar!
Ali Koç'a Balkon Konuşması Sürprizi: Rambo Okan!
Fenerbahçe Taraftarına Müjde: Mazbata Töreni Statta Taraftarlara Açık Yapılacak
Pkk'lı Teröristler Kuzey Irak'tan Güdümlü Füzeyle Saldırdı: 3 Askerimiz Şehit
Semih Şentürk'ten Aziz Yıldırım'a Gönderme
Fenerbahçe'de Seçim Bitti, Kadıköy Bayram Yerine Döndü
Zafer Sonrası Vikipedi, Ali Koç'un Sıfatını Değiştirdi!
Sosyal Medya Yıkıldı! İşte Ünlü İsimlerden Ali Koç Mesajı
Aziz Yıldırım Dönemi Kapandı, Caps'ler Patladı!
Demirkol'dan Ali Koç'a Mesaj: Hiç Unutmaması Gereken Tek Şey Neden Seçildiği
Erdoğan, Zafer Sonrası Ali Koç'u Tebrik Etti
Fenerbahçe'ye Vereceği Para Belli Oldu
7 Saat Boyunca Taraftarı Karşılayan Aziz Yıldırım, Seçimi Kaybetti
İnce'den Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı Ali Koç'a Tebrik Mesajı
Aykut Kocaman Gidiyor, Ali Koç, Dünyaca Ünlü Hocayı Getiriyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Balkon Konuşması Yaptı: Her Şey Çok Güzel Olacak

Semih Şentürk'ten Aziz Yıldırım'a Gönderme

SEMİH ŞENTÜRK'TEN AZİZ YILDIRIM'A GÖNDERME

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Semih Şentürk, Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından, sosyal medyadan Aziz Yıldırım'la ilgili göndermeler içeren bir mesaj paylaştı.

Tarih : 04 Haziran 2018, 00:20
Puan Ver : Semih Şentürk'ten Aziz Yıldırım'a Gönderme(5/10)1

Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde Fenerbahçe'den ayrılmak zorunda kalan eski Fenerbahçeli futbolcu Şemih Şentürk, Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından Instagram hesabından Aziz Yıldrım'la ilgili göndermelerde bulundu.

"AZİZ YILDIRIM GÖRÜŞMEK İSTEMEDİ"

Yaptığı paylaşımla takımdan nasıl gönderildiği hakkında detaylar veren Şentürk, "Bundan 19 sene önce küçük bir çocuktum hayallerimi süsleyen kulübün kapısından girdiğimde. Evladı olarak yetiştiğim, forması altında çeşitli başarılara imza attığım, kalbimle bağlı olduğum kulüpte o dönemin hocası ve başkanı tarafından kadro dışı bırakıldım. Yarım sezon boyunca noter gözetiminde alt yapıyla idmanlara çıktım. Kadro dışı bırakılma sebebimi bile bilmezken şuanın eski başkanı tarafından görüşme talebim onaylandı fakat görüşmeye gittiğimde beni karşılayan kendisi değil kulübün CEO'suydu. Gönderilme sebebimin Alex'i uğurlamaya gitmem olduğunu söyleyenler oldu; hep söylerim yine tekrar etmek isterim ki pişman değilim, bugün olsa tekrar geçirmeye giderdim" ifadelerini kullandı.

"4 YIL BOYUNCA SAYGIMDAM SUSTUM"

Bu zamana kadar neden sustuğunu anlatan Şentürk, "4 yıl boyunca Fenerbahçe'me ve yönetim kuruluna saygımdan sustum. Kimsenin ettiğinin kimsenin yanına kalmayacağına inandım. Kibir ve inat, bir kişinin kendini önce mükemmel görmesini sonra da sonunu oluşturur. Bana bir veda mesajı dahi yayınlamayı çok gören Fenerbahçe'mizin eski başkanı sayın Aziz Yıldırım'a bundan sonra ki hayatında sonsuz mutluluk ve sağlık dilerim. Tarihi bir seçimle layık olduğu yere gelen Sayın başkanım Ali Koç'u kutlar; kendisine görevinde sonsuz başarılar dilerim" dedi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Semih  Şentürk  Ten  Aziz  Yıldırım  A  Gönderme    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER