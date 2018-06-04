SEMİH ŞENTÜRK'TEN ALİ KOÇ'A, AZİZ YILDIRIM GÖNDERMELİ TEBRİK!
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Semih Şentürk, Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından, sosyal medyadan Aziz Yıldırım'la ilgili göndermeler içeren bir mesaj paylaştı.
Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde Fenerbahçe'den ayrılmak zorunda kalan eski Fenerbahçeli futbolcu Şemih Şentürk, Ali Koç'un başkan seçilmesinden sonra Instagram hesabından Aziz Yıldırım'la ilgili göndermelerde bulundu.
"AZİZ YILDIRIM GÖRÜŞMEK İSTEMEDİ"
Yaptığı paylaşımla takımdan nasıl gönderildiği hakkında detaylar veren Şentürk, "Bundan 19 sene önce küçük bir çocuktum hayallerimi süsleyen kulübün kapısından girdiğimde. Evladı olarak yetiştiğim, forması altında çeşitli başarılara imza attığım, kalbimle bağlı olduğum kulüpte o dönemin hocası ve başkanı tarafından kadro dışı bırakıldım. Yarım sezon boyunca noter gözetiminde alt yapıyla idmanlara çıktım. Kadro dışı bırakılma sebebimi bile bilmezken şuanın eski başkanı tarafından görüşme talebim onaylandı fakat görüşmeye gittiğimde beni karşılayan kendisi değil kulübün CEO'suydu. Gönderilme sebebimin Alex'i uğurlamaya gitmem olduğunu söyleyenler oldu; hep söylerim yine tekrar etmek isterim ki pişman değilim, bugün olsa tekrar geçirmeye giderdim" ifadelerini kullandı.
"4 YIL BOYUNCA SAYGIMDAM SUSTUM"
Bu zamana kadar neden sustuğunu anlatan Şentürk, "4 yıl boyunca Fenerbahçe'me ve yönetim kuruluna saygımdan sustum. Kimsenin ettiğinin kimsenin yanına kalmayacağına inandım. Kibir ve inat, bir kişinin kendini önce mükemmel görmesini sonra da sonunu oluşturur. Bana bir veda mesajı dahi yayınlamayı çok gören Fenerbahçe'mizin eski başkanı sayın Aziz Yıldırım'a bundan sonra ki hayatında sonsuz mutluluk ve sağlık dilerim. Tarihi bir seçimle layık olduğu yere gelen Sayın başkanım Ali Koç'u kutlar; kendisine görevinde sonsuz başarılar dilerim" dedi.
Kaynak: haberinburada
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